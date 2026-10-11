İstanbul'da 7 otomobilden konsol ve plaka çalındı, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul'da, 7 farklı otomobilden konsol ve plaka çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir, Sultangazi, Bayrampaşa, Küçükçekmece ve Arnavutköy'de otomobillerden yapılan hırsızlığa ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, olayların kiralık araçlarla gerçekleştirildiği tespit edildi.

Hırsızlığa karıştığı belirlenen A.T. ve M.C.Y. polis ekiplerince 7 Ekim'de Esenler'de gözaltına alındı.

Her birinin sekizer suç kaydı bulunduğu anlaşılan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA