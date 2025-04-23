İstanbul'da 6.2 Büyüklüğündeki Deprem, Küçükçekmece'deki İş Hanında Hasara Yol Açtı

Sultan Murat Caddesi üzerinde yer alan ve yaklaşık 35 yıldır hizmet veren 6 katlı binada depremin ardından oluşan hasar, paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın etrafına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yaklaşık 700 kişinin çalıştığı iş hanı tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel