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İstanbul'da 6.2 Büyüklüğündeki Deprem, Küçükçekmece'deki İş Hanında Hasara Yol Açtı

İstanbul'da 6.2 Büyüklüğündeki Deprem, Küçükçekmece'deki İş Hanında Hasara Yol Açtı
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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Küçükçekmece'de bir iş hanı tahliye edildi. Binada oluşan çatlaklar nedeniyle çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

İSTANBUL'DA meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Küçükçekmece'de çatlakların oluştuğu 6 katlı iş hanı tahliye edildi. Çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Sultan Murat Caddesi üzerinde yer alan ve yaklaşık 35 yıldır hizmet veren 6 katlı binada depremin ardından oluşan hasar, paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın etrafına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yaklaşık 700 kişinin çalıştığı iş hanı tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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