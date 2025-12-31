Haberler

İstanbul'da bu yıl 'Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı' suçlarından 584 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı kapsamında 584 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Yapılan operasyonlarda yaklaşık 80.7 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı bu yıl 'Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı' suçlarından 584 şüphelinin tutuklandığını açıkladı

Konuya ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada, " İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından ilimiz genelinde faaliyet gösteren muhtelif örgütlerin mensupları ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkında kanun ile Terörizmin Finansmanının Önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında, 01/01/2025 tarihinden itibaren günümüze kadar toplam (1773) şüpheliye yönelik etkin tahkikat yürütülmüş, (1123) şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, (584) şüpheli tutuklanmıştır. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık seksen milyar yedi yüz otuz beş milyon altı yüz kırk bin TL (80.735.640.000 TL) değerindeki mal varlığına (taşınır, taşınmaz, şirket payları, hak alacakları vb.) CMK 128 mad. gereğince el konulmuştur. Büromuz kapsamında yürütülen soruşturmalar titizlikle devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

