Haberler

İstanbul'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 560 Bin Hap Ele Geçirildi

İstanbul'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 560 Bin Hap Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da, 560 bin sentetik ecza hap ile 3 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da, 560 bin sentetik ecza hap ile 3 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Pendik, Tuzla ve Esenyurt'ta uyuşturucu imal edildiğini ve ticaretinin yapıldığını belirledi.

Ekipler, 2 araç ve bir adrese düzenledikleri operasyonda 3 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 560 bin sentetik ecza hap, 3 kilogram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile 24 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
Kaliforniya'da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var

ABD'de camiye kanlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü

Bir dönem Türkiye'nin konuştuğu 10 yıllık sır çözüldü

Tünelde ayı paniği: Dakikalarca aracın önünde koştu

Bir anda aracın önüne çıktı, dakikalarca tünelde koştu
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Ünlü şarkıcı İrem Derici yıllardır sakladığı hastalığını açıkladı

Psikiyatristten çıktı, yıllardır sakladığı hastalığını açıkladı

Halil İbrahim Kalaycıoğlu 'Mezhebimi sordu' dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi

Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, Salman'dan yanıt geldi
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti