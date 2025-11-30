İstanbul'da 5. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi Devam Ediyor

İstanbul'da, "Filistin İçin Adalet: Zulme Karşı Direniş" ana temasıyla düzenlenen "5. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi" üçüncü günde devam ediyor.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğiyle Şişli'deki Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi'nde 28 Kasım'da başlayan zirvede, bugün üç ayrı "İslam Zirvesi Oturumu" gerçekleştiriliyor.

Komite yöneticilerinin başlattığı ilk ve ikinci oturumda, ilk iki gündeki oturumlarda görüşülen konular, karara bağlanması için gündeme getirildi.

Oturumlarda, 56 ülkeyi temsilen çok sayıda öğrenci yer alırken, bazı ülke temsilcileri, görüşülen konularla ilgili görüş bildirdi.

Zirve, yarın gerçekleştirilecek kapanış töreniyle sona erecek.

Gençleri bilgi, sorumluluk ve güçlü etik değerlerle küresel sorunlara yaklaşmaya teşvik etmeyi amaçlayan zirvede, Müslüman dünyasının karşı karşıya olduğu acil sorunlar ele alınıyor.

Oturumlarda, çatışmalardan etkilenen bölgelerin yeniden inşası, bilimsel ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesi ve küresel çevre sorunlarına karşı kolektif eylemin güçlendirilmesi gibi konular da görüşülüyor.