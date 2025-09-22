İstanbul'da 38'inci Ahilik Haftası Kutlamaları Gerçekleşti

İstanbul'da 38'inci Ahilik Haftası Kutlandı

Esra GÜNTEPE - Doğukan YİLMAZ / - İSTANBUL'da 38'inci Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliği'nde düzenlenen Şed Kuşatma Töreni'nde İlin Ahisi Mustafa Şimşek şed kuşandı. Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Yüz yıllardır kendi medeniyetimizin içerisinde ustadan kalfaya, kalfadan çırağa bugünlere kadar getiren bir gelenekten bahsediyoruz. Aslında ahilik geleneği tam olarak yaşadığımızda yaşantımızda iş ve işveren ilişkilerinde mahkemeye gitmeyeceğiz. Müşteri esnaf ilişkilerinde bir memnuniyetsizlik ortaya çıkmayacak." dedi.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün düzenlediği 23-29 Eylül tarihleri arasında kutlanan 38'inci Ahilik Haftası kutlamaları açılış programı, il protokolü, Ahilik Haftası Kutlama Komitesi, esnaf odaları başkanları ve temsilcileri ile meslek lisesi öğrencilerinin Beyazıt Meydanı'nda toplanmasıyla başladı. Toplanmanın ardından İstanbul Valiliği'ne kadar mehter takımı ile yüründü. Etkinlik kapsamında İstanbul Valiliği'nde düzenlenen Şed Kuşanma Töreni'ne İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili Engin Türkmen ve esnaf odaları temsilcileri katıldı. İstanbul Valiliği'nde düzenlenen Şed Kuşatma Töreni'nde İlin Ahisi seçilen Mustafa Şimşek'e İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili Engin Türkmen tarafından şed bağlandı. Vali Davut Gül, İlin Kalfası Ufukcan Biçer ve İlin ahi Çırağı Mahmut Taş'a plaket verdi.

'AHİLİK, TİCARET HUKUKUNDA YAZILI OLAN KURALLARIN, YAZISIZ SÜRDÜRME GELENEĞİDİR'

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Ahilik geleneğini aslında toplumun sigortası hangi esnafla konuştuğumuzda ahilik geleneğini anlatırken komşusunun hakkını kendisinden üstün tutan çırağının hakkını yanında çalışanın hakkını kendi hakkı gibi kabul eden ve bildiğimiz o aslında iş kanununda yazılı olan hesapların kendi aralarındaki ticaret hukukunda yazılı olan konuların yazısız bir şekilde yüz yıllardır kendi medeniyetimizin içerisinde ustadan kalfaya, kalfadan çırağa bugünlere kadar getiren bir gelenekten bahsediyoruz. Aslında ahilik geleneği tam olarak yaşadığımızda yaşantımızda iş ve işveren ilişkilerinde mahkemeye gitmeyeceğiz. Müşteri esnaf ilişkilerinde bir memnuniyetsizlik ortaya çıkmayacak. Esnaflar arasındaki ihtilaflar ortadan kalkacak ya da azalmış olacak. Aslında bizim geleneğimizde var olan bu ahlaki normların yaşatılmasını bir anlamda amaçlıyorum. Dolayısıyla aslında ahilik haftasında da bizim yaptığımız bu farkındalığı, çalışmaları bu anlayışı bir kez daha toplumun gündemine geliyor" şeklinde konuştu.

'HERKESİN POLİSİ KENDİ VİCDANIDIR'

Vali Gül, "Biz esnaflarımızı nasıl ürün satacağına kaç liraya satacağına ve bunu satarken nelere uyması gerektiğini, kamu görevlileri ile denetlemeye çalışıyoruz. Ama hani derler ya herkesin polisi kendi vicdanı bu anlamda da ahilik kültüründe herkesin müfettişi herkesin denetleyeni bir anlamda kendi vicdanın ve o ahilik geleneğiyle gelen değerlerdir. Bunun yaşatılması lazım, esnafın yüzünün gülmesi lazım. Bizi esnafa bakış açımız şu, gözlerine baktığımızda, yüzü gülüyorsa, gözlerinin içi gülüyorsa demek ki işler yolundadır. İşlerinin yolunda olabilmesi için de başta Halk Bankası aracılığıyla esnaf kefaret kooperatiflerinin sağladığı imkanlar olmak üzere her dönem piyasa şartlarından daha uygun finansmana erişmesi meslek liseleri aracılığıyla çıraklarının yetişmesi, halk eğitimi aracılığıyla gerekli olan kurslarının alınması ve diğer kamunun yaptığı düzenlemelerde esnafın bir adım yukarıda tutulması gerekir. Çalışmalar yapıyoruz, sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bütün bakanlarımız ayrı ayrı bütün bakanlıklarımız ayrı ayrı esnaflarımızla ilgili bu çalışmayı yapıyor. Hamdolsun İstanbul'da da istisnai olaylar olmakla beraber esnaflarımızın ahilik kültürüne bağlılık var. Bu anlamda mesleki anlamda işini hakkıyla yapması bizim işlerimizde kolaylaştırıyor, rahatlatıyor. Ben bir kez daha bütün birlik başkanlarımıza, esnaflarımıza esnaflarımızın bu anlamda helalinde, yaptığı kazançların bereketlenmesi için katkı sunduğu yer kurumlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Haftanızı bir kez daha kutluyorum" dedi.