Koruyucu Aile Günü'nde Anlamlı Program

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Çocukların sevgiyle büyüdüğü aile ortamlarının çoğalmasına katkı sunmak ve koruyucu aile hizmetinin toplumda daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olmak amacıyla düzenlenen program, Beyoğlu Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi.

Programa, koruyucu aile alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, derneklerin temsilcileri, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan programda, koruyucu ailelerle röportajlardan oluşan video gösterimi yapıldı.

Programda, Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de müzik performansı sergiledi.

Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, yaptığı konuşmada, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün selamlarını iletti.

Ailenin önemine değinen Atasoy, milleti güçlü kılan önemli değerlerin başında ailenin geldiğini söyledi.

Atasoy, ailenin sevginin, güvenin, merhametin ve sorumluluk bilincinin filizlendiği ilk yuva olduğunu belirterek, "Güçlü bireyler güçlü ailelerle yetişir. Güçlü toplumlar ise sağlam aile yapısı üzerinde yükselir." dedi.

Her çocuğun sevildiğini hissederek büyümeyi, güven içinde yaşayacağı sıcak bir yuvaya sahip olmayı hak ettiğini dile getiren Atasoy, şunları kaydetti:

"Ancak hayatın çeşitli imtihanları sebebiyle bazı evlatlarımız bir süreliğine kendi ailelerinden ayrı kalabiliyor. Koruyucu ailelik tam da bu noktada bir çocuğun hayatına umut olmak, ona yeniden güven duygusunu kazandırmak ve geleceğe güçlü adımlarla yürümesine destek olmaktadır. Koruyucu aile olmak bir çocuğun yalnızca bugününe değil, yarınlarına da dokunmaktır. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde hayata geçirilen Gönül Elçileri Projesi'ne uzanan bir anlayış, aynı vicdanın, aynı şefkatin ve aynı sorumluluğun da bir eseridir. Bugün koruyucu ailelerimiz de asırlardır yaşattığımız merhamet ve dayanışma kültürünün de en temel temsilcileridir."

"Her çocuk, kendini güvende hissettiği, sevgi dolu bir ailede büyümek ister"

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ayten Yılmaz da koruyucu aile hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve saha çalışmalarına ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Yılmaz, bu günün, 2021 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından genelgeyle "Koruyucu Aile Günü" ilan edildiğini söyledi.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2012 yılında başlatılan Gönül Elçileri Projesi'nin de etkisiyle yolculuklarına başladıklarını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"2012 yılından beri yürütülen çalışmalarda, koruyucu aile, evlat edinme hizmetinin planlanması ve her çocuğun hayatına dokunmak esastı. Bu anlamda büyük bir gayretle, büyük bir hedefe hep birlikte büyük adımlarla koştuk. Bakanlığımız tarafından yapılan değerlendirme sonucunda koruyucu aile hizmet modelinin tanıtılmasına yönelik yürüttüğümüz çalışmalardan dolayı, koruyucu aile tanıtımında yenilikçi başarı ödülü İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne layık görülmüştür. Bu bizler için gerçekten çok kıymetli. Ben tüm çalışma arkadaşlarıma, ekibime çok teşekkür ediyorum."

Her çocuğun kendini güvende hissettiği, sevgi dolu bir ailede büyümek istediğini ifade eden Yılmaz, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında çocukların çeşitli nedenlerle koruma altına alındığını belirtti.

Yılmaz, çocuklar koruma altına alındıktan sonra çeşitli hizmet modelleri belirlendiğini kaydetti.

Koruyucu aile ve evlat edinme modelinin önemini vurgulayan Yılmaz, bu sisteme girebilmek için yapılması gerekenleri ve koşulları anlattı.