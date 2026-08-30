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İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resmigeçit Töreni

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İstanbul'da Vatan Caddesi'nde düzenlenen resmigeçit töreninde, yetkililerin selamlaması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu. Törende şiirler, zeybek gösterisi ve askeri birliklerin geçişiyle bayram kutlandı.

İstanbul'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında resmigeçit töreni yapıldı.

Fatih'teki Vatan Caddesi'nde düzenlenen tören, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan ile 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'ın tören aracının üzerinden birlikleri ve halkı selamlayıp, bayramlarını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Törende daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu.

Törende, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, günün anlam ve önemine yönelik yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılını ulusça kutlamanın gurur ve heyecanının yaşandığını söyledi.

Türk milletinin orduyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 104 yıl önce topyekun mücadele verdiğini belirten Fidan, "Bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir. 1900'lerin başlarında meydana gelen büyük devletler arasındaki çıkar çatışmaları, dünyada gelişen fikir akımları, sanayileşme gibi gelişmeler sonucunda Birinci Dünya Savaşı çıkmış, müttefiklerin aldığı ağır yenilgiler sonucu Mondros Mütarekesi imzalanmış, bin yıldır üzerinde kan dökerek, can vererek yurt edindiğimiz Anadolu toprakları işgal edilmiş, ayrıca tarihimize kara bir leke olarak geçen Sevr Antlaşması da ulusumuza dayatılmıştır. İşte böylesine umutsuz görünen bir ortamda Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları bağımsızlık meşalesini yakarak, ya istiklal ya ölüm parolasıyla aydınlığa giden yolu aralamışlardır." ifadesini kullandı.

Fidan, kazanılan zaferi muhteşem kılan unsurun kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekun bir savaş verilmesi olduğunu dile getirdi.

Törende, Deniz Harp Okulu Öğrencisi Tarık Erdoğan tarafından "Donanma Destanı", Hava Harp Okulu Öğrencisi Hasan Eren Özen tarafından "Mehmetçiğin Destanı" adlı şiir okundu.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları ekibinin zeybek gösterisiyle devam eden törende, Vefa Lisesi öğrencisi Dilan Sıla Erkek "Zafer Türküsü", Hamza Gezersu ise "Akdeniz" adlı şiiri okudu.

Programda, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları personelinin yürüyüşüyle resmigeçit yapıldı.

Jandarma, emniyet ve İBB personeli ile askeri ve emniyet araçlarının yer aldığı geçit törenine vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kaynak: AA
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