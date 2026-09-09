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İstanbul'da 3 plajdaki yüzme alanlarının geçici olarak kapatılması talimatı verildi

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- İstanbul Valiliği: "Bakırköy-Yeşilköy International Hospital önü, Bakırköy-Yeşilköy Polis Merkezi önü, ?Sarıyer-Gümüşdere Plajı bölgelerinden alınan numune sonuçlarının, halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı tespit edilmiştir"

İstanbul Valiliği, kentte halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı tespit edilen 3 plajdaki yüzme alanlarının geçici olarak kapatılması için ilgili ilçe belediye başkanlıklarına talimat verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde halkın yoğun olarak kullandığı 15 plajdan, halk sağlığını koruma amacıyla 4 Eylül'de numune alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemede, Bakırköy- Yeşilköy International Hospital önü, Bakırköy-Yeşilköy Polis Merkezi önü, ?Sarıyer- Gümüşdere Plajı bölgelerinden alınan numune sonuçlarının, halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı tespit edilmiştir. Sonuçlarla ilgili olarak İBB ve ilgili kurumlara muhtemel kirlilik kaynaklarının incelenmesi, giderilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması yönünde resmi bildirim yapılmıştır. Ayrıca, ilgili ilçe belediye başkanlıklarına yüzme alanının geçici olarak kapatılması, bu konuda tabela, afiş, anons ve benzeri yollarla halkın bilgilendirilmesi ve gerekli tüm tedbirlerin alınması talimatı gönderilmiştir."

Kaynak: AA
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