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İstanbul'da Hava Sıcaklığı 10 Derece Düştü, İki Mevsim Birden Yaşandı

İstanbul'da Hava Sıcaklığı 10 Derece Düştü, İki Mevsim Birden Yaşandı
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İstanbul'da Pazar günü yazdan kalma sıcaklıkların ardından gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışla hava sıcaklığı 10 derece düştü. İstanbullular yaz havasının tadını çıkarırken, Pazartesi sabahı serin ve yağışlı bir havayla güne başladı. Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarından sonra hava koşullarında ani değişiklikler yaşandı.

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, İSTANBUL'da 24 saatte hava sıcaklığı 10 derece birden düştü.Pazar günü yazdan kalma havanın tadını çıkaran İstanbullular gece saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan serin ve yağışlı havayla sonbaharın etkisini hissetmeye başladı. İstanbullular 24 saatte iki mevsimi birden yaşadı.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. İstanbul'da dün hava sıcaklığı yer yer 30 dereceye kadar çıktı. Sağanak yağış ve poyraz Pazar gece saatlerinden itibaren kentte etkili oldu. İstanbullular yeni haftanın ilk gününe serin bir havayla uyandı. Pazar günü yaz havasının tadını çıkaranlar, Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren sonbaharın etkisini hissetmeye başladı.

İSTANBUL BOĞAZI, ÇAMLICA CAMİİ, 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

Hava sıcaklığının yaklaşık 10 derece düşmesiyle gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Bulutlar arasında kalan İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Camii kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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