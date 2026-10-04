Haberler

İstanbul'da 2026-KPSS ön lisans oturumu tamamlandı, yanlış okula gelen aday alınmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-KPSS ön lisans oturumu İstanbul'da yapıldı. Sınav 10.15'te başladı, kapılar 10.00'da kapatıldı ve 12.25'te sona erdi; yanlış okula gelen bir kadın aday içeri alınmadı.

İstanbul'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-KPSS) ön lisans oturumu yapıldı.

Ön lisans programlarından mezun olan ve sınavın geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda bulunan adaylar için yapılan sınav saat 10.15'te başladı.

Sabah erken saatlerden itibaren okullara gelen adaylar içeriye alındıktan sonra saat 10.00'da kapılar kapatıldı.

Yakınlarının heyecanlarına ortak olan aileler de dua edip onlara destek oldu.

Ümraniye Merkez Anadolu Lisesi'nde sınava girecek bazı adaylar aileleriyle okula geldi. Adaylar, sınava giriş belgeleri kontrol edilerek okula alınırken, yanlış okula gelenler de yönlendirildi.

Sınav süresinde okul bahçesinde bekleyen adayların yakınları dışarı çıkarıldı.

Kapıların kapanmasına bir dakika kala gelen bir kadın aday, yanlış okula geldiği için içeri alınmayıp okuluna yönlendirildi.

Beylikdüzü Büyükşehir Yücel Aktaş Ortaokulu'nda sınava girecek adaylardan bazıları, aileleri, eşleri ve çocuklarıyla geldi. Giriş saatinin sona ermesinin ardından kapılar kapatıldı.

Sınavın, saat 12.25'te sona ermesinin ardından adaylar dışarı çıktı.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
İkizler büyüdü! İbrahim Tatlıses'in torunlarının son hali

İbrahim Tatlıses'in torunları büyüdü! İşte son halleri
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çanakkale'deki 86 bin yıllık mağarada 130 metrelik çakmaktaşı kütlesi bulundu! Taş Devri insanları ham maddeyi 'müsrifçe' kullanmış

Termal dron ortaya çıkardı! Taş Devri insanı burada savurganmış
Kadirov artık bordo bereli! Putin'den Çeçen lidere büyük terfi

Çeçen lider Kadirov'a büyük terfi!
Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak

Bu iddia doğruysa vay dünyanın haline: Seçimi erteletmek için...
Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye çete pususu! Dehşet anları kamerada

Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye saldırdı! Dehşet kamerada
Halle Berry hakkında oğluna şiddet suçlaması! Mahkemeden uzaklaştırma kararı

Hollywood yıldızına oğluyla ilgili şok suçlama! Mahkeme kararını verdi
ABD-İran savaşında kritik eşik! Trump malum soruyu sordu: Kolay yoldan mı zor yoldan mı?

ABD-İran savaşında kritik eşik! Trump o soruyu sordu
Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Resmen iflas etti

Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Mahkemeden iflas kararı çıktı