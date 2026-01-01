Fatih'te 2 aylık bebeğin şüpheli ölümüne ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Baran AKKAYA / -Fatih'te 5 Kasım'da 3,2 kilogram ağırlığında dünyaya gelen bebek, 55 gün sonra hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan 2 aylık bebeğin beslenmediğinin tespit edilmesi üzerine anne ile nikahsız birlikte yaşadığı çocuğun babası ile aynı evde kalan dede ve anneanne gözaltına alındı.

Fatih'te 30 Aralık'ta yaşanan olayda, Y.Y. isimli bir kadın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 2 aylık bebeğinin nefes almadığını ve hareketsiz olduğunu bildirdi. İhbar üzerine eve sevk edilen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, bebeğin 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3,2 kilogram ağırlığında dünyaya geldiği ve 7 Kasım'da taburcu edildiği öğrenildi. Doğumundan 55 gün sonra yaşamını yitiren bebeğin ağırlığının 2 kilograma düştüğü, karın bölgesinde ise içe çökme olduğu belirlendi.

'BEBEĞİ 3 GÜNDÜR BESLEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Yapılan incelemelerde, annenin bebeğin ölümünden yaklaşık 12 saat sonra 112'yi aradığı, bebeği son 3 gündür beslenmediğini söylediği ve aile üyelerinin çelişkili ifadeler verdiği tespit edildi. Bunun üzerine anne Y.Y. ile nikahsız birlikte yaşadığı ve bebeğin babası olduğu öğrenilen B.Y., aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında 'kasten öldürme' suçundan başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.