İstanbul'da öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı

İstanbul'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 2 milyon 803 bin 563 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Bu kapsamda, Fatih'teki Yavuz Selim Ortaokulu'nda "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Sonu Karne Dağıtım Töreni" düzenlendi.

Törene katılan İstanbul Valisi Davut Gül, öğrencilere karnelerini dağıttı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Gül, öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve eğitimin bütün paydaşlarına verdikleri katkılar için teşekkür etti.

Yavuz Selim Ortaokulu'nun, 2000 yılından önce yapılan 1500 okul gibi dayanıklılık testinden geçirildiğini aktaran Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanlığı döneminde kurulan, İstanbul Proje ve Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından bazı okullarımız yıkılıp tekrardan yapıldı, bazıları da güçlendirildi. Bu okul yıkılıp tekrardan yapılan bir okul. Fatihimizin önemli bir ihtiyacını gideriyor. 1500 okulumuzun yüzde 92'si bu yöntemle elden geçti, güçlendirildi ve tekrardan yapıldı. Diğer okullarımızın da deprem dayanıklılık testinde sağlam olduğu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da depremden önce, 2000 yılından önce yapılan bütün okulların teknik bir değerlendirmeden geçtiğini kaydeden Gül, depreme dayanıksız hiçbir okulun olmadığını dile getirdi.

Vali Gül, öğrencilerin eğitim öğretimden daha fazla istifade edebilmeleri için ikili eğitimi tekli eğitime geçirme hedefleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın bütçesiyle, İPKB'nin yaptıklarıyla, hayırseverlerimizin destekleriyle, belediyelerimizin destekleriyle 3 yıl içerisinde tekli eğitime geçmiş olacağız. Biliyorsunuz tekli eğitime geçme hedefimiz ilk dillendirildiğinde yüzde 80'e yakın ikili eğitim oranımız vardı. Şu an yüzde 20'lere kadar düştü. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu yüzde 20'lerden aşağıya doğru gelecek, 3 yıl içerisinde bunu gündemimizden çıkartacağız."

Bu yıl başlayıp 7-8 ay içerisinde 300 ilave kreş ve anaokulu açacaklarını bildiren Gül, "Yürüme mesafesinde annelerimizin, ablalarımızın yavrularını bırakabileceği devlete ait, sembolik fiyatlarla bir aidatı olan ve çocuklarımıza hizmet veren yapılarımız olmuş olacak." dedi.

Vali Gül, öğrencilere tatili doya doya geçirmeleri, şehri tanımaları ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Törene, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da katıldı.

İstanbul'da 2 milyon 803 bin 563 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.