Haberler

İstanbul'da '18'inci Giresun Tanıtım Günleri' başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ATATÜRK Havalimanı Millet Bahçesi'nde 18'inci 'Giresun Tanıtım Günleri' başladı.

ATATÜRK Havalimanı Millet Bahçesi'nde 18'inci 'Giresun Tanıtım Günleri' başladı. Giresun'un kültürel değerlerinin, yöresel ürünlerinin ve turizm potansiyelinin tanıtıldığı etkinlikte; kentin gastronomisi, el sanatları ve yerel ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Dört gün sürecek organizasyonda konserler, halk oyunları gösterileri ve çeşitli kültürel etkinlikler de yer alıyor.

Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda Giresun'a özgü ürünler sergilenirken, katılımcılar kentin doğal güzellikleri ve turistik noktaları hakkında da bilgilendiriliyor. Yoğun ilgi görmesi beklenen 'Giresun Tanıtım Günleri'nin, hem İstanbul'da yaşayan Giresunluları bir araya getirmesi, hem de kentin tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor.

'SEVENLERE TATTIRMAK İSTEDİK'

Giresun'dan etkinlik için gelen Adnan Küpeli, "Giresun Bulancak ilçesinden geliyoruz. Bu tatlımızın adı Mayıs Helvası. Giresun'un Bulancak ilçesi ile özdeşleşmiş, onunla bütünleşmiş bir tattır. Yılda bir kez yapılır. İçeriğinde şeker, çöğen otu ve limon tuzu bulunur. Yaklaşık 2-3 saat kadar odun ateşinde pişirilerek yapılır. Sindirim sistemine, mide yanmalarına karşı faydası olduğu bilinmektedir. Yörede sevilen bir lezzettir. Tabii biz de bu günü fırsat bilerek buraya da bu lezzeti getirdik. Sevenlere tattırmak istedik" dedi.

'ÇOK HOŞUMA GİTTİ'

Asiye Akdemir, "Gümüşhaneliyim. Karadenizli'yim diye geldim zaten. Çok güzel ama. Gerçekten, çok bayıldım. Kimin eli, emeği geçtiyse ona da teşekkür ediyorum. Ben de Karadenizli'yim ama, fındığımız yok. Ama geldim, gördüm, her şeyi çok güzel. Bir de, güzelden ötürü müşteriye çok güzel davranıyorlar. Eşime de söyledim. Bayıldım. Müşteriye davranmaları, ikramlıkları, ısrarla, 'Almasanız da ikramımızı alın' demeleri çok hoşuma gitti" dedi.

'GİRESUN FINDIĞIN BAŞKENTİ'

Sadi Toygar, "Daha çok burada gastronomi, kültür, sanat ve buradaki STK'ların da birleştiği bir birlik beraberlik festivali diyelim. Giresun, biliyorsunuz fındığın başkenti, çok güzel yer, doğası, yaylaları. Görmüş olduğunuz gibi gastronomi burada pidesi, dondurması ve diğer yaylalardaki, et kokusu, kekik kokusu, bunların hepsi meşhurdur" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi

İşte Erdoğan ile konuğunun masasındaki konu başlıkları
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı

İBB davasında 15 kişi için tahliye kararı! Aralarında itirafçı da var
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı
Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor

Kuruluş süreci tamam! Akşener, sahaya iniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti

Milli eğitim müdürünün mesajı yuva yıktı
Kiracı olduğu ev icradan satıldı; yurt dışından döndüğünde eşyalarıyla sokakta kaldı

Bildiğiniz tüm kiracı mağduriyetlerini unutun
Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor

Şampiyonluk gitmiş kimin umurunda! Paylaşıma düştüğü nota bakın
Fenerbahçe'den Salah bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti

Milli eğitim müdürünün mesajı yuva yıktı
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'a uğurlama programı! Tek tek helallik istedi

O artık Emniyet'in bir numarası! Veda ederken tek tek helallik istedi
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular