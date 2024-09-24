İstanbul'da 15. Kent Lokantası Açıldı

Sancaktepe'de açılan Kent Lokantası, Sarıgazi metro durağı çıkışında yer alıyor. Kent lokantasında her gün, İBB Lojistik Destek Merkezi'nin mutfaklarında, aşçılarca hazırlanan ve 4 çeşitten oluşan menü, tabldot usulü servis edilecek.

Sancaktepe Kent Lokantası, yalnızca kadın personel istihdam edecek. Ayrıca lokanta 10 kişilik personel kadrosuyla, aynı anda 55 misafir ağırlayacak kapasiteye sahip. Hizmette olan 14 kent lokantalarda ise açıldığı günden itibaren, toplam 3 milyon 885 bin 527 kişiye hizmet verildi.

Lokantanın bugünkü menüsü; çorba - sultan çorbası, ana yemek - rosto köftesi, yardımcı yemek - bulgur pilavı, tatlı-meyve - fıstıklı baklava – elma, sudan oluşuyor. 4 çeşit yemek ücreti ise 40 lira.

'KAPASİTE ARTTIĞINDA ÇOK ÖZEL BİR SAYIYA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ'

Açılış töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "15'inci kent lokantamız ama arkadaşlar kapasite artırımını planlıyor. Kapasite arttığında çok özel bir sayıya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu her ilçede en az bir tane kent lokantası anlamına geliyor. Şu anda günde 10 bini aşan sayıda kişiye ulaşıyoruz. Kent lokantaları açılmaya başladığı günden bu yana 4 milyonun üzerinde insanımınız faydalandığı alanlar oluşturmuş olduk" ifadelerini kullandı.

'BU DERİN YOKSULLUK ESNASINDA BİZ İNSANLARIMIZA UMUT OLDUK'

Kent lokantaları ile ilgili açıklama yapan İmamoğlu, "Vatandaşların ihtiyacının hissedildiği ve vatandaşımızın kendi hakkı olan alandan kendi parasıyla bütçesini yormayacak bir şekilde günlük gıda ihtiyacını elde ettiği merkezlere dönüştü. Şu anda bir akıma dönerek bütün Türkiye'ye ve İstanbul'umuza yaygınlaşıyor. Başkalarının eksiğini kapatan, ekonomik olarak yarattıkları tramvayı veya sıkıntıları elbette çözüm anahtarı biz değiliz ama insanımıza soluk aldıran, ferahlatan bu ve buna benzer uygulamalarımız insanımızın sahipsiz olmadığı hissini ona veriyor ve bu derin yoksulluk esnasında insanlarımıza umut olduk ve olmaya devam ediyoruz" dedi.

'BAŞKANLARIMIZIN SİYASİ PARTİSİNE BAKMAYIZ'

İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün burada Sancaktepe ve Şile Belediye Başkanlarımızla bir aradayız. Başkanlarımızın da siyasi partisine bakmayız. Başkanımız hangi partiden olursa olsun vatandaşımızın demokrasi inancına en yüksek seviyede sadık kalarak saygı göstererek, hukukun üstünlüğüne inanarak ve demokrasinin bir neferi olduğumuz inancıyla hizmetlerimizi onlarla konuşarak yaptık, yapmaya devam ediyoruz."

'ESAS OLAN YOKSULLUKTAN KURTULMAKTIR'

Kent lokantaları bugün yoksulluğu başımıza sıkıntı edenlerle mücadele eden en simge kuruluşlardan bir tanesidir diyen İmamoğlu, " Esas olan yoksulluktan kurtulmaktır. Esas olan yoksulluğu bu milletin başından def etmektir. Bununda tek yolu vardır, akıldır, bilimdir. Her işi işin erbabına teslim etmektir" ifadelerini kullandı.

Basın mensubunun, Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın CHP'ye yönelik paylaşımı ile ilgili sorduğu soruya cevap veren İmamoğlu, " Mansur Yavaş gereken cevabı vermiştir" dedi.