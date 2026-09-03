İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 143 Kg Ele Geçirildi
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 143 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 143 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şubesinin desteğiyle uyuşturucu imalatı ve satışının önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında ekipler, Esenyurt'ta tespit edilen bir iş yeri ve araca yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 5 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 143 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.