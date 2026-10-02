İstanbul'da 12 tehdit ve kurşunlama olayına ilişkin 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul'da 12 ayrı tehdit ve iş yeri kurşunlama olayına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin kent genelinde bazı iş yerlerinin kurşunlanması ve sahiplerinin tehdit edilmesine ilişkin başlattığı, 11 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma sürüyor.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde tehdit ve iş yeri kurşunlama olaylarına yönelik çalışma başlatmıştı.

Yapılan saha ve takip çalışmalarında, 12 ayrı olay arasında bağlantı bulunduğu belirlenmiş, olaylara karıştıkları değerlendirilen şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edilmişti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalanmıştı.

Adreslerde ruhsatsız tabanca, tüfek, 50 kartuş, 169 fişek ve 6 şarjör ele geçirilmişti.

Kaynak: AA