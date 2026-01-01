Yılın ilk günü İstanbul'da yollar boş kaldı

Murat SOLAK / İSTANBUL, – İstanbul'da 2026 yılının ilk gününde yollar ve toplu taşıma araçları boş kaldı. İBB trafik verilerine göre yoğunluk yüzde 4'lere kadar düştü.

İstanbul'da 2026 yılının ilk günlerinde D-100 kara yolu Maltepe mevkiinde yolların boş kaldığı görüldü. Toplu taşımanın da ücretsiz olduğu 1 Ocak'ta metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre saat 11.00 sıralarında trafik yüzde 4 olarak ölçüldü.