İstanbul'da 1 Mayıs İçin Ulaşım Düzenlemeleri

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla toplu ulaşım ile deniz ulaşımında düzenlemeye gidildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikalarla yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından ise Kartal Meydanı'nda kutlanacak.

Metro AŞ-İETT Genel Müdürlüğüne bağlı ulaşım ağlarındaki tedbirler kapsamında, yarın saat 05.30'dan itibaren M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) durakları sefere kapatılacak.

Kabataş-Taksim Meydan ile Tünel Meydan-Karaköy arasındaki füniküler hatlarının seferleri ile İstiklal Caddesi'ndeki Nostaljik Tramvay seferleri durdurulacak.

Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT otobüs durakları (Şişli istikameti ve Fatih istikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılırken, M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının Gayrettepe metro durağı, M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane-Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarında sefer yapılmayacak.

Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonu son durak olarak tespit edilirken, Topkapı ile Kabataş arasında yolcu taşınmayacak. T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının Cibali istasyonu son durak olarak belirlenirken, Cibali ile Eminönü arasında yolcu taşınmayacak.

T6 tramvay hattının Yenikapı istasyonu son durak olurken, Yenikapı ile Kazlıçeşme arasında yolcu taşımacılığı yapılmayacak.

Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu metrobüs durakları da çift taraflı olarak sefere kapatılacak.

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Kadıköy ilçesi son durakta bulunan 4 No'lu çıkışı kapatılacak, diğer çıkışlar kullanılacak.

Marmaray Sirkeci İstasyonu, yarın saat 05.30'dan itibaren çift taraflı olarak sefere kapatılacak.

İDO ve Şehir Hatları

İDO AŞ ve Şehir Hatları Genel Müdürlüğünce yarın saat 05.30'dan itibaren Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na yolcu ve araç taşınmayacak.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na sadece Üsküdar'a yolcu ve araç taşınacak. Adalara yapılan karşılıklı seferler devam edecek, ancak Kadıköy İskelesi'ne yapılan seferler iptal edilecek.

Eyüpsultan tarafına yapılan seferler devam ederken, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına sefer yapılmayacak.

TURYOL-DENTUR Deniz Motorları Şirketine bağlı ulaşım araçları, yarın saat 05.30'dan itibaren Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na sadece Üsküdar'a yolcu taşıyacak, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na yolcu taşımayacak.

Adalara yapılan karşılıklı seferler devam ederken, Kadıköy İskelesi'ne yapılan seferler iptal edilecek.

Eyüpsultan tarafına yapılan seferler sürdürülecek, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına ise sefer yapılmayacak.