İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 6 Gazeteciye Operasyon

Son aylarda birbirini izleyen operasyonlara bu sabah yenisi eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteciler Soner Yalçın, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş ve Batuhan Çolak'ın savunmalarının alınması için emniyete talimat verildiğini açıkladı.

Başsavcılık açıklamasında operasyonun İBB'ye yönelik "mali" suçlamalarla yürütülen operasyon kapsamında yapıldığı belirtildi ve "yalan bilgiyi alenen yayma" ve "suç örgütüne yardım etme" suçlamalarıyla savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiği kaydedildi. Açıklamada ifade alma işlemlerinin de emniyette gerçekleşeceği bildirildi.

Ruşen Çakır: Henüz beni almadılar

Başsavcılık açıklamasının yapıldığı saatlerde adı geçen gazetecilerin tamamının gözaltına alındığı haberleri yayılırken, paylaşımlardan birine yanıt veren gazeteci Ruşen Çakır, "Hızlı gazetecilik böyle olsa gerek. Üzgünüm ama henüz beni almadılar. Aslı da bildiğim kadarıyla ABD"de.

Bence silmeyin bunu torunlarınıza miras bırakın" şeklinde bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu'nun babası ile oğlu dün ifade vermişti

Dün de aynı soruşturma kapsamında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasında ifade vermiş ve emniyetten ayrılmıştı.