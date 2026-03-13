Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Depoya Yönelik Kurşunlama Olayında 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Eyüp Kızıl’ın tehdit edilmesi ve Sultangazi’de bir depoya yönelik kurşunlama olayına ilişkin düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Eyüp Kızıl'ın suç örgütü adına tehdit edilmesi ve Sultangazi'de bir depoya yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olayıyla ilgili operasyon düzenlendi.

Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, müşteki Eyüp Kızıl'ın 22 Şubat 2026 tarihinde suç örgütü adına tehdit edildiği, 3 Mart 2026 tarihinde ise Sultangazi ilçesi Gazi Mahallesi 1414 Sokak'ta bulunan ikametinin yer aldığı binadaki depoya yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında tespit edilen 4 şüphelinin (2'si suça sürüklenen çocuk) yakalanmasına yönelik 13 Mart 2026 tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyonda biri suça sürüklenen çocuk 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Firari durumda bulunan biri suça sürüklenen çocuk 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmanın titizlikle devam ettiği belirtildi.

