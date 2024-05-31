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İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

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İstanbul'da kalp krizi geçiren 27 yaşındaki polis memuru Bayram Koç, memleketi Malatya'da defnedildi. Törene ailesi, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli 27 yaşındaki polis memuru Bayram Koç, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Koç için Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Koç'un babası Mehmet Ali Koç, yakınları, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Koç'un kardeşi Mikail ise cenaze törenine polis üniformasıyla katıldı.

Bayram Koç'un cenazesi, Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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