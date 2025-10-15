İstanbul Çekmeköy'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

İstanbul Çekmeköy'de özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Şile Yolu Ümraniye istikameti Çamlık Durağı mevkisinde, 131T numaralı hatta sefer yapan özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araçlara çarptı.

Kazada otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü.

Otobüsün altında kalarak ağır yaralandığı belirlenen D.Ş. isimli kadın, hastanede yapılan müdahaleye karşın hayatını kaybetti.

Kazada araçlarda hasar oluşurken, yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Otobüs şoförü ile 02 AFN 584 plakalı motosikletin sürücüsü arasında münakaşa yaşandığı, bu sırada otobüs şoförünün sinir krizi geçirerek motosikletin üzerine aracı sürdüğü esnada kontrolünü kaybederek, otobüs durağına ve Çamlık Tıp Merkezi önünde bulunan biri vinç olmak üzere 3 araca çarptığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında, otobüs şoförü ile motosikletin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza anı özel halk otobüsünün araç içi kamerasınca kaydedildi

Kazaya ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Çamlık Tıp Merkezi'nde görevli doktor Arif Tunçeli, "Motosikletli ile şoför yolda kapışmış. İETT şoförü durup kapıyı açınca, motosikletli girmiş birkaç yumruk atmış. Buraları kamera kayıtlarından gördük. Şoför anladığım kadarıyla ya kalp krizi geçirmiş, araba hakimiyetini kaybetmiş bu tarafa doğru gelmiş. İnşaatla ilgili çalışma yapılıyordu. Beyaz platformu almış önüne, onu da sürüyerek gelmiş. Siyah araba da benim, onu da sürüklemiş. Öyle sıkışmış, durmuş. Oradaki bayan ağır yaralıydı." ifadelerini kullandı.

İETT'den yapılan açıklamada ise kazayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığı belirtilerek, yaralıların durumunun takip edildiği bildirildi.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Öte yandan, kaza anı özel halk otobüsünün araç içi kamerasınca kaydedildi.