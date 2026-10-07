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İstanbul Çekmeköy'de 2 işçiyi silahla tehdit eden şüpheli ve babası gözaltına alındı

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İstanbul Çekmeköy'de 2 işçiyi silahla tehdit eden şüpheli ve babası gözaltına alındı
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İstanbul Çekmeköy'de bir sitede tadilat yapan 2 işçiyi uzun namlulu silahla tehdit eden M.B.H. gözaltına alındı. Şüphelinin babası E.H. de aracında silah bulunması üzerine gözaltına alındı; araçta ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi.

Murat SOLAK / İSTANBUL, – ÇEKMEKÖY'de bir sitede tadilat çalışması yapan 2 işçiyi uzun namlulu silahla tehdit eden M.B.H. polis tarafından gözaltına alındı. Çalışmalar sırasında suç aleti uzun namlulu silah ise, M.B.H.'nin babasının aracında ele geçirildi. Baba E.H. gözaltına alınırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Alemdağ Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre; sitede tadilat çalışması yapan M.Ö. (22) ve T.K. (26), M.B.H.(26) tarafından uzun namlulu silahla tehdit edildi. Olayın ardından konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, M.B.H.'yi gözaltına aldı. Olayda kullanılan uzun namlulu silahın M.B.H.'nin babası E.H.'nin aracında bulunduğunu belirleyen ekipler, E.H.'yi de gözaltına aldı.

RUHSATSIZ TABANCA, TÜFEK VE UYUŞTURUCU DA ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin E.H.'nin aracında yaptığı aramalarda; 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tüfek, 107 tabanca fişeği, 244 tüfek kartuşu, 84,36 gram marihuanayla 0,30 gram kokain ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli M.B.H. ile babası E.H. 'Silahla tehdit', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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