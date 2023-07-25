İstanbul Caddesi'ndeki Çalışmalar Uzuyor, Esnaf Mağdur

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu karşı karşıya getiren, İstanbul Caddesi'ndeki son durum görüntülendi. 4 yılı aşkın süredir çalışmanın bitmediğini iddia eden İstanbul Caddesi esnafı çalışmaların uzaması nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. Caddedeki çalışmalarda bazı malzemelerin sürekli yenilendiği, çalışır vaziyetteki otomatik dubaların üstünün asfaltla kapatıldığı iddia edildi.

"SAYIN İMAMOĞLU GELİP BİR BAKMASI LAZIM"

İstanbul Caddesi esnafından Zeki Öğüt, " Yani 4.5 buçuk senedir bu çalışma sürüyor. Söküp söküp geri yapıyorlar biz anlamadık yani. Biz de mağduruz. Asfaltlar söküldü, kaldırımlar sökülüp bir daha yapılıyor, dubalar sökülüp bir daha yapılıyor. Biz de anlamadık ne olduğunu. Caddeyi kapatıyorlar bir daha açıyorlar. Anlayamıyoruz ne olduğunu. 4 buçuk senedir bu durumdayız. İncirli caddesini güzel yaptılar ama bu caddeyi yapamıyorlar. Sıfır dubaları taktılar elektrikli kalkan, üzerine beton döktüler. Biz de anlamadık ne olduğunu. Bitmiyor bu yol. Burası Bakırköy Belediyesi'ne değil İBB'ye ait, Sayın İmamoğlu gelip bir bakması lazım. İncirli Caddesi'ne gidip reklam yapıyor ' Çok güzel yaptık' diye ama bir de bu caddeye baksa çok güzel olur.4.5 senedir bitmeyen caddeyi ben anlamadım. Şikayetçiyiz" dedi.

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