İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Ekrem İmamoğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ekrem İmamoğlu 4 milyon 112 bin 400, AK Parti adayı Murat Kurum 3 milyon 234 bin 836 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 93,78 )

İmamoğlu'nun özgeçmişi

Ekrem İmamoğlu, Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli köyünde 1970 yılında doğdu.

Trabzon Lisesinden mezun olan ve İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünü bitiren İmamoğlu, aynı üniversitede İnsan Kaynakları Yönetimi üzerine yüksek lisans eğitimi aldı.

Okul yıllarında amatör olarak futbol oynayan İmamoğlu, Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

Ekrem İmamoğlu, 1992'de yüksek lisans öğrencisiyken aile şirketinde çalışmaya başladı. Ardından grup şirketlerinin yönetimini üstlenen İmamoğlu, konut ve kentsel planlama projeleri yürüttü.

İmamoğlu, 2009'da katıldığı CHP'de, Beylikdüzü ilçe örgütünün üyesi oldu. CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı yapan İmamoğlu, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi.

2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen İmamoğlu, seçimi kazanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

İmamoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.