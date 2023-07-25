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Bakımevinde hastaya şiddet uygulayıp o anları kayda alan şahıslar tutuklandı

Güncel Haberler

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan bir bakımevinde hastaya şiddet uygulayıp o anları kayda alan Nuri. C. ve Melek P. isimli çalışanlar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Büyükçekmece'de bir bakımevinde hastaya şiddet uygulayan ve o anları gülerek kayda alan şahıslar tutuklandı.

Büyükçekmece'de faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevinde çalışan bir kişinin hastalara yaptığı muamele yürekleri sızlatmıştı. Vicdansız çalışan hastaya şiddet uygulayarak "Beni seviyor musun?" diye sorarken, videoyu çeken kişi de o anları gülerek kayda almıştı.

Tüm Türkiye'nin tepkisini çeken görüntünün sosyal medyada gündem olmasının ardından ekipler harekete geçerek söz konusu bakımevini tespit etti. Bakımevi kapatılırken, içerideki hastalar da tahliye edildi.

Olayı gerçekleştiren Nuri. C. ve Melek P. isimli şahıslar da dün ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da skandal görüntülerle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan İstanbul'da özel bir bakımevinde görev yapan personelin hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Silivri'de özel bir bakımevinde meydana gelen olayın paylaşılmasının ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle ilgili bakım merkezine giderek gerekli incelemelerde bulunmuştur.

Görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş, ayrıca söz konusu şahıs ile ilgili olarak tarafımızdan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayın gerçekleştiği özel bakım merkezinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına, hizmet alan vatandaşlarımızın güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Büyükçekmece Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Alfakurt:

Bu kesinlikle kabul edilemez bunlara en ağır cezayı verin.

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Hayri :

Bu tip olay daha öncede yaşandı bu patlaklar sadece sosyal medyada tıklanma falan amacıyla bu işi yapıyorlarsa ki öyledir yayınlıyor çünkü ilk önce akıl sağlıkları incelensin ve uzun sureli yatarak tedavi edilsinler akıl hastanesinde sonra adli cezaları da uygulanır

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