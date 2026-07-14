"Çizgi Roman Sanatında Art Nouveau" sergisi Beyoğlu'nda açıldı

İstanbul ve Brüksel'in ortak tarihi mirasını çizgi roman çizgileriyle bir araya getiren "9eme Art Nouveau-Çizgi Roman Sanatında Art Nouveau" sergisi, Beyoğlu İstiklal Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde Belçika'nın İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığıyla hazırlanan serginin açılışına Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu ve Belçika Krallığı İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht katıldı.

Törende, iki ülkenin köklü tarihi bağlarına ve kültürel iş birliğinin derinleştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

19. yüzyılın sonunda dünya genelinde etkili olan Art Nouveau akımını ele alan sergi, "9. Sanat" olarak kabul edilen çizgi romanlar aracılığıyla bu akımı yeniden yorumluyor.

Belçika Çizgi Roman Merkezi adına Melanie Andrieu'nun küratörlüğünü üstlendiği bu özel seçki, çizgi roman sanatı üzerinden ortak mirası dinamik tutmayı ve korumayı amaçlıyor.

Sergi, 26 Temmuz'a kadar Beyoğlu İstiklal Sanat Galerisi'nde ücretsiz görülebilecek.