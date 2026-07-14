Haberler

"Çizgi Roman Sanatında Art Nouveau" sergisi Beyoğlu'nda açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul ve Brüksel’in ortak tarihi mirasını çizgi roman sanatıyla birleştiren '9eme Art Nouveau' sergisi, Beyoğlu İstiklal Sanat Galerisi’nde açıldı. Sergi, 26 Temmuz’a kadar ücretsiz gezilebilecek.

İstanbul ve Brüksel'in ortak tarihi mirasını çizgi roman çizgileriyle bir araya getiren "9eme Art Nouveau-Çizgi Roman Sanatında Art Nouveau" sergisi, Beyoğlu İstiklal Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde Belçika'nın İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığıyla hazırlanan serginin açılışına Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu ve Belçika Krallığı İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht katıldı.

Törende, iki ülkenin köklü tarihi bağlarına ve kültürel iş birliğinin derinleştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

19. yüzyılın sonunda dünya genelinde etkili olan Art Nouveau akımını ele alan sergi, "9. Sanat" olarak kabul edilen çizgi romanlar aracılığıyla bu akımı yeniden yorumluyor.

Belçika Çizgi Roman Merkezi adına Melanie Andrieu'nun küratörlüğünü üstlendiği bu özel seçki, çizgi roman sanatı üzerinden ortak mirası dinamik tutmayı ve korumayı amaçlıyor.

Sergi, 26 Temmuz'a kadar Beyoğlu İstiklal Sanat Galerisi'nde ücretsiz görülebilecek.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum

Salonu coşturan sözler! Özel'den "Siyaseti bırakıyorum" resti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan beklenen açıklama geldi

Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan'dan canlı yayında olay sözler
Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat! İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak

İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı

Başkana bak başkana! Esnafı toplayıp çocuk gibi azarladı

Eski Survivor yıldızı Didem Ceran tanınmaz halde

Didem tanınmaz halde
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Fransız askerlerinin yaptığı gösteri izleyenleri şaşkına çevirdi

Avrupa'nın göbeğinde askerlerden savaş narası! Gösteri şaşkına çevirdi
Görüntü Türkiye'den! Kimseye aldırmadan yol kenarında cinsel ilişkiye girdiler

Kimseye aldırmadan yol kenarında cinsel ilişkiye girdiler