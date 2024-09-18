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İstanbul Boğazı'ndaki Gem Trafigi Yeniden Açıldı

İstanbul Boğazı'ndaki Gem Trafigi Yeniden Açıldı
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Haydarpaşa Limanı'ndan kalkan PD-30 isimli yüzer havuzun İstanbul Boğazı'ndan çıkmasının ardından, askıya alınan gemi trafiği 10 saat sonra yeniden başladı.

HAYDARPAŞA Limanı'ndan kalkan PD-30 isimli yüzer havuzla birlikte toplam 392 metrelik yedekli geçiş nedeniyle askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiği, havuzun İstanbul Boğazı'ndan çıkmasının ardından yeniden açıldı. Havuzun boğazdan çıkışı yaklaşık 10 saat sürdü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gemi kurtaran Römorkörümüz yedeğindeki PD-30 Yüzer Havuzu, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; 5 Kılavuz Kaptanımız, Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kurtarma 9, Kurtarma 10 ve Kurtarma 18 Römorkörlerimiz eşliğinde İstanbul Boğazı çıkışını emniyetle gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı. 11.00 sıralarında başlayan boğaz geçişi 20.30 sıralarında sona erdi. Havuzun İstanbul boğazından çıkmasının ardından, askıya alınan gemi trafiği de yeniden açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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