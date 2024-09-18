İstanbul Boğazı'ndaki Gem Trafigi Yeniden Açıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gemi kurtaran Römorkörümüz yedeğindeki PD-30 Yüzer Havuzu, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; 5 Kılavuz Kaptanımız, Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kurtarma 9, Kurtarma 10 ve Kurtarma 18 Römorkörlerimiz eşliğinde İstanbul Boğazı çıkışını emniyetle gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı. 11.00 sıralarında başlayan boğaz geçişi 20.30 sıralarında sona erdi. Havuzun İstanbul boğazından çıkmasının ardından, askıya alınan gemi trafiği de yeniden açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel