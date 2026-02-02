Haberler

İstanbul'da kuvvetli yağışın ardından dereden Boğaz'a çamur aktı

İstanbul'da kuvvetli yağışın ardından dereden Boğaz'a çamur aktı
İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış sonrasında Sarıyer'deki Kanlıkavak Deresi'nden çamur akması nedeniyle Boğaz'da kirlilik oluştu. Bu durum, Boğaz'ın bazı bölgelerinde kahverengi ve kirli bir görüntüye neden oldu.

Sarıyer'de bulunan İSKİ Atıksu Arıtma Tesisi'nin önündeki Kanlıkavak Deresi'nden, yağmurla birlikte çamurlu su, İstanbul Boğazı'na doğru aktı.

Bu nedenle Boğaz'ın bir kısmında oluşan kahverengi ve kirli görüntü dikkati çekti.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
Haberler.com

