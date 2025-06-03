İstanbul Boğazı'nda Vapur Çalışma Alanları Dönemi

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(İSTANBUL) – Şehir Hatları AŞ, İstanbul Boğazı'nda seyir halindeki vapurlarını öğrenci ve çalışanlara yönelik birer çalışma alanına dönüştürüyor. Pilot uygulama olarak "İsmail Hakkı Durusu" vapurunda hayata geçirilen yeni proje kapsamında, yolcular artık vapur yolculukları sırasında bilgisayarlarını şarj edebilecek, ses yalıtımlı bölmelerde ders çalışabilecek veya kitap okuyabilecek.

Şehir Hatları AŞ, İstanbul Boğazı'nda seyir halindeki vapurlarını öğrenci ve çalışanlara yönelik birer çalışma alanına dönüştürüyor. Pilot uygulama olarak "İsmail Hakkı Durusu" vapurunda hayata geçirilen yeni proje kapsamında, yolcular artık vapur yolculukları sırasında bilgisayarlarını şarj edebilecek, ses yalıtımlı bölmelerde ders çalışabilecek veya kitap okuyabilecek. Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Vapur kafelerimiz zaten iskelelerde hizmet veriyordu. Vapurlarımızın içerisinde de vardı. Fakat bugün itibarıyla çalışma alanları yaratmaya başladık. Kovid döneminde insanlar evden çalışmaya alıştı. Şimdi ise işten çıkıp eve dönerken veya okula giderken böyle alanlara ihtiyaç duyulabiliyor" dedi.

"Ses izolasyonlu çalışma alanları 20 vapurda daha kurulacak"

İlk etapta öğrencileri düşünerek projeyi başlattıklarını belirten Şeneler, "Projelerini yetiştirmek isteyen öğrencilerimizin bilgisayarlarını, telefonlarını şarj edebileceği ve ses izolasyonu sayesinde konsantre olabileceği ortamlar oluşturduk. Aynı zamanda İstanbul'un eşsiz manzarasının tadını çıkarmalarını da sağlamak istedik" ifadelerini kullandı.

İsmail Hakkı Durusu vapurundaki pilot uygulamanın yolculardan olumlu geri dönüşler aldığını kaydeden Şeneler, yıl sonuna kadar 20 vapurda daha benzer alanların kurulmasının hedeflendiğini söyledi. "Kendi tersanemiz var, bu projeyi kendi imkanlarımızla hayata geçiriyoruz. Zaman içinde bu uygulamayı tüm vapurlarımıza yaymayı planlıyoruz" dedi.