İstanbul Boğazı'nda Vapur Çalışma Alanları Dönemi

İstanbul Boğazı'nda Vapur Çalışma Alanları Dönemi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul Boğazı'nda Vapur Çalışma Alanları Dönemi
Haber Videosu

Şehir Hatları AŞ, İstanbul Boğazı'ndaki vapurlarını öğrenci ve çalışanlar için çalışma alanlarına dönüştürüyor. Pilot uygulama 'İsmail Hakkı Durusu' vapurunda hayata geçti, yıl sonuna kadar 20 vapurda daha benzer alanların kurulması planlanıyor.

Haber: Tuba KARA / Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) – Şehir Hatları AŞ, İstanbul Boğazı'nda seyir halindeki vapurlarını öğrenci ve çalışanlara yönelik birer çalışma alanına dönüştürüyor. Pilot uygulama olarak "İsmail Hakkı Durusu" vapurunda hayata geçirilen yeni proje kapsamında, yolcular artık vapur yolculukları sırasında bilgisayarlarını şarj edebilecek, ses yalıtımlı bölmelerde ders çalışabilecek veya kitap okuyabilecek.

Şehir Hatları AŞ, İstanbul Boğazı'nda seyir halindeki vapurlarını öğrenci ve çalışanlara yönelik birer çalışma alanına dönüştürüyor. Pilot uygulama olarak "İsmail Hakkı Durusu" vapurunda hayata geçirilen yeni proje kapsamında, yolcular artık vapur yolculukları sırasında bilgisayarlarını şarj edebilecek, ses yalıtımlı bölmelerde ders çalışabilecek veya kitap okuyabilecek. Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Vapur kafelerimiz zaten iskelelerde hizmet veriyordu. Vapurlarımızın içerisinde de vardı. Fakat bugün itibarıyla çalışma alanları yaratmaya başladık. Kovid döneminde insanlar evden çalışmaya alıştı. Şimdi ise işten çıkıp eve dönerken veya okula giderken böyle alanlara ihtiyaç duyulabiliyor" dedi.

"Ses izolasyonlu çalışma alanları 20 vapurda daha kurulacak"

İlk etapta öğrencileri düşünerek projeyi başlattıklarını belirten Şeneler, "Projelerini yetiştirmek isteyen öğrencilerimizin bilgisayarlarını, telefonlarını şarj edebileceği ve ses izolasyonu sayesinde konsantre olabileceği ortamlar oluşturduk. Aynı zamanda İstanbul'un eşsiz manzarasının tadını çıkarmalarını da sağlamak istedik" ifadelerini kullandı.

İsmail Hakkı Durusu vapurundaki pilot uygulamanın yolculardan olumlu geri dönüşler aldığını kaydeden Şeneler, yıl sonuna kadar 20 vapurda daha benzer alanların kurulmasının hedeflendiğini söyledi. "Kendi tersanemiz var, bu projeyi kendi imkanlarımızla hayata geçiriyoruz. Zaman içinde bu uygulamayı tüm vapurlarımıza yaymayı planlıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! 'Sinem'le öpüşmem' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Kurallar yerle bir oldu
Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay itiraflar: Oyunculara hayvan gibi davranıyorlar

Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay itiraflar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
CHP lideri Özel, 'Koç' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı

"Koç" üzerinden maaş hesabı yaptı
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı

Üniversite birincisi gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
OECD Türk ve dünya ekonomileri hakkında tahminlerini güncelledi

OECD'den Türk ekonomisine ilişkin çok konuşulacak tahmin
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.