İstanbul Boğazı'nda Tanker Arızası: Gemi Trafiği Askeri Alındı

(İSTANBUL) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yalova'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde makine arızası yapan Cordelia Moon isimli tankerin emniyete alındığını açıkladı.

Açıklamaya göre, Yalova'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde makine arıza yaşayan Cordelia Moon isimli 274 metre boyundaki tanker için, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı; kılavuz kaptan, Kurtarma-8 ve Kurtarma-10 römorkörleri olay yerine yönlendirildi. 14.30 sıralarında yaşanan olayla ilgili harekete geçen römorkörler halat vererek tankeri emniyete aldı. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği de çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

İstanbul'da öğleden sonra yoğun sis de etkili oluyor.