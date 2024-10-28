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İstanbul Boğazı'nda Sis Nedeniyle Vapur Seferleri İptal Edildi

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İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İBB Şehir Hatları tarafından duyurulan hatlar arasında Küçüksu-İstinye ve Anadolu Kavağı-Üsküdar hatları yer alıyor.

(İSTANBUL) İstanbul Boğazı'nda etkili olan  sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü arasında yoğun sis oluştu. Sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

İBB Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada seferi askıya alınan hatlar şöyle:

  • Küçüksu – İstinye Hattı

  • İstinye – Çubuklu Arabalı Vapur Hattı

  • Boğaz Geliş Hattı

  • Rumeli Kavağı – Eminönü Hattı

  • Beykoz – Sarıyer Hattı

  • Kanlıca – Küçüksu – Beşiktaş – Kabataş Hattı

  • Anadolu Kavağı – Rumeli Kavağı – Sarıyer Ring Hattı

  • Anadolu Kavağı – Üsküdar Hattı

  • Çengelköy – İstinye Hattı

  • 07.55 Eminönü – Beylerbeyi Hattı

İstanbul Boğazı'nda Sis Nedeniyle Vapur Seferleri İptal Edildi
Kaynak: ANKA / Güncel

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