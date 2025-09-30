Haberler

İstanbul Boğazı'nda Makine Arızası: Arda Gemisi Büyükdere İskelesi'ne Demirledi

Bandırma'dan Rusya'ya giden Arda isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle römorkörler eşliğinde Büyükdere İskelesi'ne demirledi. Bu durum sebebiyle Boğaz bir süre gemi trafiğine kapatıldı.

Bandırma'dan Rusya'ya seyir halinde olan Arda isimli 98 metre boyundaki kuru yük gemisinde, İstanbul Boğazı Beykoz Umuryeri önlerinde makine arızası meydana geldi.

Arızalanan gemi, bölgeye sevk edilen kılavuz kaptan, KURTARMA-4 ve KURTARMA-6 römorkörleri ile Sarıyer Büyükdere İskelesi'ne demirledi.

Geminin çekilmesi sırasında durdurulan Boğaz trafiği ise normale döndü.

Kaynak: ANKA / Güncel
