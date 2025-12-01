İstanbul Boğazı'nda Gökkuşağı Görsel Şöleni

Doğan Can CESUR / -İSTANBUL Boğazı'nda kentte etkili olan yağış sonrası gökkuşağı oluştu. Her iki yakada görünen gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

'BÖYLE GÖKKUŞAĞINI YENİ GÖRÜYORUZ'

Sahilde balık tutan bir vatandaş, "Böyle çıkmazdı. Böyle gökkuşakları diyorum yeni görüyoruz yani. Yarım çıkardı. Yani küçük çıkardı böyle, dar. Yani çiftli çıkıyor, bak yanında bir daha açıyor normalde" dedi.

'GÖKKUŞAĞI UĞUR GETİRİRMİŞ'

Sahilde balık tutan başka bir kişi ise, "Gökkuşağı güzel bir güneşle yağmurun esnasında çıkıyor. Bize de uğur getiriyor. Balık da geldi şu an oltaya. Gökkuşağı eskiden derlerdi yani uğur getirirmiş, gökkuşağının altından geçersen derlerdi ama inşallah öyle olur. Gittikçe geçemiyorsun yani. Gittikçe geçemiyorsun. Gökkuşağının rengi yeşil. Mor, sarı, kırmızı. Bu renklerden oluşuyor" ifadelerini kullandı.

'ALLAH'IN YARATTIĞI EN GÜZEL RENK'

Bir diğer vatandaş da, "Allah'ın yarattığı en güzel renk. Daha güzeli yok. Balık yok ama tutuyoruz. Küçükken çok gördük de İstanbul'da görmemiştik yani o kadar" dedi

'ÖNCEKİ GÖKKUŞAKLARI BÖYLE ÇIKMAZDI'

