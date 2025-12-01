Haberler

İstanbul Boğazı'nda Gökkuşağı Görsel Şöleni

İstanbul Boğazı'nda Gökkuşağı Görsel Şöleni
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da aralıklarla yağan yağmurun ardından Boğaz'da oluşan gökkuşağı, iki yakada görsel bir şölen sunarak vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Balık tutanlar, gökkuşağının uğur getirdiğine inanıyor.

Doğan Can CESUR / -İSTANBUL Boğazı'nda kentte etkili olan yağış sonrası gökkuşağı oluştu. Her iki yakada görünen gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

İstanbul'da aralıklarla yağan yağmurun ardından İstanbul Boğazı'nda gökkuşağı görüldü. Her iki yakada görünen gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

'BÖYLE GÖKKUŞAĞINI YENİ GÖRÜYORUZ'

Sahilde balık tutan bir vatandaş, "Böyle çıkmazdı. Böyle gökkuşakları diyorum yeni görüyoruz yani. Yarım çıkardı. Yani küçük çıkardı böyle, dar. Yani çiftli çıkıyor, bak yanında bir daha açıyor normalde" dedi.

'GÖKKUŞAĞI UĞUR GETİRİRMİŞ'

Sahilde balık tutan başka bir kişi ise, "Gökkuşağı güzel bir güneşle yağmurun esnasında çıkıyor. Bize de uğur getiriyor. Balık da geldi şu an oltaya. Gökkuşağı eskiden derlerdi yani uğur getirirmiş, gökkuşağının altından geçersen derlerdi ama inşallah öyle olur. Gittikçe geçemiyorsun yani. Gittikçe geçemiyorsun. Gökkuşağının rengi yeşil. Mor, sarı, kırmızı. Bu renklerden oluşuyor" ifadelerini kullandı.

'ALLAH'IN YARATTIĞI EN GÜZEL RENK'

Bir diğer vatandaş da, "Allah'ın yarattığı en güzel renk. Daha güzeli yok. Balık yok ama tutuyoruz. Küçükken çok gördük de İstanbul'da görmemiştik yani o kadar" dedi

'ÖNCEKİ GÖKKUŞAKLARI BÖYLE ÇIKMAZDI'

Sahildeki bir balıkçı ise, "Önceki gökkuşakları böyle değildi. Böyle çıkmazdı. Böyle gökkuşakları diyorum yeni görüyoruz yani. Önceden böyle çıkmazdı. Yarım çıkardı. Yani küçük çıkardı böyle, dar. Yani çiftli çıkıyor, bak yanında bir daha açıyor normalde. Bu şekilde yani, hava şartları iklimden dolayı bence kaynaklandığı için ama güzel yani manzara, güzel" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Dev derbide ilk 11'ler belli oldu
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaelispor evinde fırtına gibi! Adeta gol yemeyi unuttular

Bu takım değil yenilmek, kendi sahasında gol bile yemiyor
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
İki küçük çocuğa dehşeti yaşatan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı

İki kardeşe dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu olayda karar
Piyasaları hareketlendiren iddia: Kazak grup Türkiye'de dev bir bankaya talip oldu

Piyasalar yangın yeri: Türkiye'de hizmet veren dev banka satılıyor
Kocaelispor evinde fırtına gibi! Adeta gol yemeyi unuttular

Bu takım değil yenilmek, kendi sahasında gol bile yemiyor
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da liderliğini kaybetti

Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da zirveyi kaybetti
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Kamyonun çarptığı anaokulu öğrencisi hayatını kaybetti

Sadece 4 yaşındaydı! Annenin çığlıkları yürek dağladı
Tarafını belli etti! Batshuayi'nin dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım

Tarafını belli etti! Dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Kadına şiddet uygulayıp canlı yayınlayan adam yakalandı

İnfial yaratan görüntülerdeki adam adliyeye böyle götürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.