İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
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İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin 0.5 deniz milinin altına düşmesi nedeniyle, gemi geçişleri askıya alındı.
İstanbul'da etkili olan sis Boğaz trafiğini de etkiledi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada gemi trafiğinin askıya alındığı duyuruldu.
ÇİFT YÖNLÜ DURDURULDU
İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin 0.5 milin altına düştüğünün rapor edilmesi nedeniyle gemi trafiği, saat 06.38 itibarıyla çift yönlü askıya alınarak geçici olarak durduruldu.
Kaynak: AA / Güncel