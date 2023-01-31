Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

Güncel Haberler

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin 0.5 deniz milinin altına düşmesi nedeniyle, gemi geçişleri askıya alındı.

İstanbul'da etkili olan sis Boğaz trafiğini de etkiledi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada gemi trafiğinin askıya alındığı duyuruldu.

ÇİFT YÖNLÜ DURDURULDU

İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin 0.5 milin altına düştüğünün rapor edilmesi nedeniyle gemi trafiği, saat 06.38 itibarıyla çift yönlü askıya alınarak geçici olarak durduruldu.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Boğazı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title