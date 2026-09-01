Yaralı Gemi İstanbul Boğazı'ndan Geçiyor
Liberya bayraklı Anna-S adlı kuru yük gemisi, Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında İHA saldırısına uğradıktan sonra İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Geçiş sırasında boğaz trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu.
Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına uğrayan Liberya Bayraklı Anna-S isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'nda geçiyor. Geminin geçişi nedeniyle trafik çift yönlü geçici olarak askıya alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı