Haberler

Yaralı Gemi İstanbul Boğazı'ndan Geçiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Liberya bayraklı Anna-S adlı kuru yük gemisi, Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında İHA saldırısına uğradıktan sonra İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Geçiş sırasında boğaz trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu.

Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına uğrayan Liberya Bayraklı Anna-S isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'nda geçiyor. Geminin geçişi nedeniyle trafik çift yönlü geçici olarak askıya alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adli yıl açılışı töreni başladı

Adli yıl açılışı töreni başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bombalar peş peşe patlıyor! Galatasaray'dan saat başı transfer

Galatasaray'dan saat başı transfer

Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'da! İşte ilk sözleri
Mourinho'dan 'Fenerbahçe mi Galatasaray mı?' sorusuna olay yanıt

"Şampiyonlar Ligi'nde hangisi başarılı olur?" sorusuna olay yanıt

5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler! Domateslerden yasaklı madde çıktı

5 market zincirinden aldılar, 20 numunenin 19'u "zehir" çıktı
Feci kaza baba ve oğluna mezar oldu

Bir ailenin iki direği birden yıkıldı
Murat Dalkılıç: Günlerce komada kaldım

Murat Dalkılıç: Günlerce Komada Kaldım
Taraftar yeni transferi bekliyordu! Karşılarına çıkan isim şoke etti

Aslan yeni transferi bekliyordu! Gelen isim taraftarı şoke etti