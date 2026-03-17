İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Boğaz'daki gemi trafiğinin 04.53'ten itibaren çift yönlü kapandığı belirtildi.

Kentin kuzey kesimlerinde sisin etkili olduğu görüldü.