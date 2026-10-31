İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği 'Aroyat' isimli geminin geçişi nedeniyle askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği 'Aroyat' isimli geminin geçişi nedeniyle askıya alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya açıklarında İHA saldırısına uğrayan Palau bayraklı 'Aroyat' isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.
Rusya açıklarında İHA saldırısına uğrayan Palau bayraklı 'Aroyat' isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Geçiş nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak çift taraflı askıya alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı