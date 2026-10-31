Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği 'Aroyat' isimli geminin geçişi nedeniyle askıya alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği 'Aroyat' isimli geminin geçişi nedeniyle askıya alındı Haber Videosunu İzle
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği 'Aroyat' isimli geminin geçişi nedeniyle askıya alındı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya açıklarında İHA saldırısına uğrayan Palau bayraklı 'Aroyat' isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

Rusya açıklarında İHA saldırısına uğrayan Palau bayraklı 'Aroyat' isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Geçiş nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak çift taraflı askıya alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 43 sitede yayınlandı.
Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti

Taraftarın sevgilisi dün akşam Süper Lig tarihine geçti!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin'de 19 yıllık 'Mumya ceset' dehşeti! Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı, 6 şüpheli yakalandı

19 yıllık "Mumya ceset" dehşeti! Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı
Fon soruşturmasında Bulls ve Lydia başkanlarının varlık ve işlemlerine tedbir konuldu

Fon soruşturmasında 2 iş insanına daha kötü haber
Hakkari'den kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti

Kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti
'Gündüz kızım, gece karımsın' diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı

"Gündüz kızım, gece karımsın" diyerek istismar etti! Anne suç ortağı
Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi

Öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı

Geceye damga vuran kare! Herkes aynı yorumu yapıyor

Edirne'de tur otobüsü TIR'a arkadan çarptı! Otobüsteki 51 Bulgar turistten 10'u yaralandı

Turist otobüsü TIR'a arkadan daldı! Önü kâğıt gibi ezildi