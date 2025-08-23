İstanbul Boğazı'nda Gazze İçin Protesto Eylemi

Open Rafah Hareketi, Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması ve Refah Kapısı'nın açılması talebiyle İstanbul Boğazı'nda eylem düzenledi. Etkinlikte büyük bir Filistin bayrağı açıldı ve katılımcılar Gazze'ye destek amaçlı sloganlar attı.

Refah Kapısı'nın açılması ve ablukanın kırılması için Gazze'ye hareket edecek Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla Open Rafah Hareketi öncülüğünde İstanbul Boğazı'nda eylem gerçekleştirdi.

Open Rafah Hareketi, Refah Kapısı'nın açılması ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması talebiyle İstanbul Boğazı'nda eylem düzenledi. Karaköy'den hareket eden tekneler, Üsküdar Salacak açıklarına ilerledi. İsrail'in 2 yıldır Gazze'de sürdürdüğü saldırıların protesto edildiği etkinlikte, 50 metre çapında ve 2 bin 500 metre uzunluğunda özel olarak tasarlanan Filistin bayrağının renklerinden oluşan flama suya serildi. Bayrak açma eylemine katılan yüzlerce kişi "Hamas'a selam, direnişe devam", "Kahrol Amerika", "Refah açılsın, Gazze yaşasın" sloganları attı. Programda katılanlar Gazze ve Filistin için dualar etti. Kara ve denizde devam eden program havadan görüntülendi.

'GAZZE İÇİN BURADAYIZ'

Etkinliğe katılan Mustafa Sinan Yardım, "Bugün Gazze'ye dikkat çekmek için Gazze'deki zulme katliama ve soykırıma dikkat çekmek için deniz insanları olarak bir araya geldik teknelerle denizin içinden ve karadan büyük bir filama açarak büyük bir Gazze bayrağı açarak, bu güne kadar yapılmamış olan bu şeyi yaparak Gazze'ye destek olmak üzere buraya geldik. Karadan ve denizden Gazze nasıl muhasara altında ise biz de özgürlüğü için karadan ve denizden Gazze'ye desteğimizi dünyaya haykırmaya geldik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
