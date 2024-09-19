PD-30 Yüzer Havuz Haydarpaşa Limanı'na Dönüyor, Gemi Trafiği Askıya Alındı
Sarıyer açıklarında bulunan PD-30 isimli yüzer havuz, Haydarpaşa Limanı'na geri dönme kararı aldı. Bu gelişme üzerine İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Olası güvenlik önlemleri ve deniz trafiği üzerindeki etkiler yetkililer tarafından değerlendiriliyor.
Sarıyer açıklarındaki PD-30 isimli yüzer havuz Haydarpaşa Limanı'na geri dönüyor. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.