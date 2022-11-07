İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA KEMER TAKMADIĞI İÇİN CEZA YAZILAN TAKSİCİ: SÜREKLİ OTURDUĞUMUZ İÇİN DARALTIYOR Güncel Haberler BEYOĞLU'nda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. BEYOĞLU'nda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Emniyet kemeri takmadığı için 427 lira ceza kesilen bir taksici, tüm gün arabada olduğu için kemerin kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı'nda taksi ve taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Polis, durdurulan taksi şoförlerinin ehliyet, ruhsat ve belediye izin belgelerini tek tek inceledi. Emniyet kemeri kontrolü de yapan ekipler, kemer takmayan şoförlere cezai işlem uyguladı. ŞEHİR İÇİNDE EMNİYET KEMERİ TAKMAK RAHATSIZLIK VERİYOR Kemer takmadığı için para cezası kesilen Murat Özkul adlı taksi şoförü, şehir içinde kemer takmanın rahatsızlık verdiğini ifade ederek "Emniyet kemeri takmamak şehir içinde problem değil. Uzun yola çıktığımda genelde takıyorum. Kemer, sürekli oturduğumuz için daraltıyor. 20-30 dakika değil, en az 8 saat arabadasınız. Can güvenliğimiz için olduğunu biliyorum fakat, trafikte olduğum için darlandığım için takmıyorum" diye konuştu. BÜTÜN TAKSİCİLER KÖTÜ OLARAK YANSITILMASIN Denetim sırasında görüntü alan basın mensuplarının yanına gelen Emsal Ateş adlı taksici ise, "Medyamızdan rica ediyoruz. Bütün taksicileri kötü olarak yansıtmasınlar. Ekmeğini hakkıyla kovalayan insanlar da varö dedi. Taksicilerin çalışma şartlarının yolcular tarafından bilinmediğini savunan Emsal Ateş, şöyle konuştu: "Herkes taksiler yolcu almıyor diyor. İstanbul'da trafik berbat durumda. Yolcu işaret ettiğinde, yemeğe lavaboya gideceksek, gitmeyelim mi? Yemek ve lavaboya ihtiyacı için en sol şeride geçiyorum. Taksi bekleyenler plakamızın fotoğrafını çekiyor, şikayet ediyorlar. Bu nedenle yolcuyu her zaman alamıyoruz. Yolcuya nereye gittiğini sorup almazsan, buna gereken yaptırım yapılsın." Mesleğini kötüye kullanan meslektaşlarını da mesaj veren Ateş, "Ellerini vicdanlarına koysunlar. Taksimetre ne yazdıysa onu alsınlar, kimseyi dolandırma peşinde olmasınlar. Bu şekilde denetimler de artırılmalı" dedi. Görüntü dökümü ----------------------- -Polisin taksicileri durdurması -Belgelerin incelenmesi -Kesilen ceza işlemlerinin yapılması -Murat Özkul adlı şoförle röportaj -Emsal Ateş ile röportaj -Genel ve detaylar - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Kemer Güncel Haberler

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