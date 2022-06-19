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Beyoğlu'nda bulvara çıkan kadın trafiği durdurdu

Demirören Haber Ajansı - Hasan Yıldırım - Güncel
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Beyoğlu'nda bulvara çıkan kadın trafiği durdurdu

BEYOĞLU'nda yolu trafiğe kapatan kadın, sürücülere zor anlar yaşattı.

BEYOĞLU'nda yolu trafiğe kapatan kadın, sürücülere zor anlar yaşattı. Yoldan çekilmemekte ısrar eden kadın, polis ekiplerini görünce ara sokağa girerek, uzaklaştı.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'na çıkan bir kadın, araçların önünde durarak trafiği engelledi. Sürücüler ne olduğunu anlamaya çalışırken, kadının yoldan çekilmesi için korna çaldı. Bazı sürücüler ise araçlarından inerek kadını ikna etmeye çalıştı. Kadın çevredekilerin çabalarına rağmen yoldan çekilmeyince, polis çağrıldı. Polisin geldiğini gören kadın, ara sokağa girerek, uzaklaştı.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Güncel

Tarlabaşı Beyoğlu Güncel Haberler

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