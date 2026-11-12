İstanbul Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı erkek cesedi bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı erkek cesedi bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan bir evde halıya sarılı halde erkek cesedi bulundu. Cesedin bulunmasının ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve inceleme başlatıldı.
Hasan YILDIRIM /İSTANBUL Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı halde erkek cesedi bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İnceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı