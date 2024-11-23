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İstanbul'da fabrika yangınına ekipler müdahale ediyor

İstanbul'da fabrika yangınına ekipler müdahale ediyor
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamalar yaşanan fabrikadaki yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi devam ediyor.

İlçenin Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de yer alan ve plastik ev gereçleri üretilen fabrikada gece saatlerinde henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Beylikdüzü itfaiye görevlilerinin yanı sıra çevre ilçeler başta olmak üzere kentin Anadolu ve Avrupa yakasındaki bir çok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde Fabrika Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Fabrikaya ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek amacıyla çalışmalara başladı. İtfaiyenin, zaman zaman patlamalar yaşanan fabrikadaki söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ambulansların da hazır bekletildiği fabrikadaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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