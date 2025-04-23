İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik depremin bilançosu! 151 kişi yaralandı
Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın

Depremler sonrası İstanbul'da kaos! Valilik peş peşe uyarı yaptı
Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar

Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar

İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Megakentin birçok ilçesinde hissedilen depremin büyüklüğü 4.9 merkez üssü ise Büyükçekmece olarak açıklandı.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, İstanbul'da saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde, 12.51'de 5.9 ve 4.4 büyüklüklerinde, 13.01'de 4.8 büyüklüğünde, 13.02'de 4.5 ve 4.9 büyüklüklerinde art arda depremler meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremlerde halk sokaklara çıktı.

4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

İstanbul'da art arda yaşanan depremlerin ardından şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı megakentin birçok ilçesinden hissedildi. İstanbul'da saat 15.12'de meydana gelen son depremin merkez üssü Büyükçekmece ve büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı. AFAD depremin derinliğini 7.02 olarak ölçtü.

İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıErdogan Sınag:

Allahım sen bizi afadlardan koru ülkeme milletime zeval verme amin ecmain

Yorum Beğen160
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıademsakarr:

az önce oldu 5 gibi sallandı Allah yardımcımız olsun

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Akkuş:

Yöneticiler halka çok zulüm ediyor Allah'ta belayı eksik etmiyor

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

Umarım depremden korkup gider Morunhio. Yoksa bu adamla seneye de şampiyon olmamız imkansız.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme55
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Allah Türk milletinin yâr ve yardımcısı olsun

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCarsambali:

6.2 max seviye oldu..Bundan sonra sadece artcilar olacaktir..6.2 yi gecmez..

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

o kadar yatırımı İstanbul'a kocaeline yapacağına gel Mardin'e Şırnak'a Adıyaman'a yap, yoksa böyle ödün kopar

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Çıkın İstanbuldan bi kaç günlüğüne. Tatil alın. Daha ağırı gelebilir.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.