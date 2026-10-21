İstanbul Bayrampaşa'da 63 yaşındaki kasap bıçaklı kavgada öldü, şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bayrampaşa'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kasap hayatını kaybetti.

Cevatpaşa Mahallesi Turna Sokak'ta dün, kasap dükkanı işleten Fikret K. (63) ile Reşat P. (66) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbede sırasında Reşat P'nin bıçakla yaraladığı Fikret K. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fikret K. ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma yapan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Reşat P'nin de arbede sırasında yaralandığını tespit eden ekipler, zanlıyı Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yakaladı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi G.P'nin tavuk döner satılan işletmesi olduğunu, kasap dükkanı sahibi olan maktulün G.P.'ye toptan tavuk sattığını bildiğini, daha önce yanına giderek eşine tavuk satmamasını söylediği için tartıştıklarını, olay günü karşılaşmaları üzerine de aralarında çıkan arbede sonucu olayın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.???????

Kaynak: AA