(ANKARA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin Adli Yargı Kararnamesi yayımlandı.

Kararname kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Yargıtay Üyeliği'ne seçilmişti.

Kararname ile HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirildi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nde vekaleten Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Akdeniz de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne atandı.

Kaynak: ANKA