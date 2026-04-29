İstanbul Barosu'ndan Avukat Hatice Kocaefe'nin Öldürülmesine Tepki: Avukatları Hedef Gösteren Dilin ve Cezasızlığı Sonucu

(İSTANBUL) İstanbul Barosu, Bursa'nın Gürsu ilçesinde başlattığı bir icra takibi sonrasında ablasına ait soğuk hava deposunun önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren avukat Hatice Kocaefe'ye yönelik saldırıya tepki gösterdi. Baro açıklamasında saldırının, avukatları hedef gösteren dilin ve cezasızlığın sonucu olduğu belirtildi ve "Bu saldırı doğrudan doğruya avukatlık faaliyetinin icrasına yönelmiş olup, mesleki görev nedeniyle işlenmiş ağır bir suçtur" denildi. Saldırıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu da tepki gösterdi. Kayışoğlu, "Avukata yönelen her saldırı; savunma hakkına, adalete ve hukuk devletine yönelmiştir. Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

İstanbul Barosu avukatlarından Hatice Kocaefe (26) dün Bursa'nın Gürsu ilçesinde, ablası Elif Çalışkan'a ait soğuk hava deposu önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırıda Hatice Kocaefe'nin ikizi Elif Çalışkan da yaralanırken, hakkında icra takibi başlatıldığı için saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Hakkı Ç.'nin arandığı bildirildi.

Saldırıya ilişkin İstanbul Barosu'nun açıklaması şöyle:

"28.04.2026 tarihinde Bursa ili Gürsu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı sonucunda, Baromuza kayıtlı meslektaşımız Av. Hatice Kocaefe'nin yaşamını yitirdiğini, kız kardeşinin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız."

Edinilen bilgilere göre; saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin, meslektaşımız Av. Hatice Kocaefe tarafından başlatılan icra takibinin borçlusu olduğu ve meslektaşımızın yalnızca avukatlık görevini yerine getirmesi sebebiyle hedef alındığı anlaşılmaktadır. Başka bir ifadeyle, bu saldırı doğrudan doğruya avukatlık faaliyetinin icrasına yönelmiş olup, mesleki görev nedeniyle işlenmiş ağır bir suçtur.

"Avukatlık mesleğine yönelmiş alçak bir saldırı"

Bu saldırı, yalnızca bir meslektaşımıza yönelmiş bireysel bir şiddet eylemi değil; savunma hakkına, hukukun üstünlüğüne ve yargının kurucu unsurlarından biri olan avukatlık mesleğine yönelmiş alçak bir saldırıdır. Meslektaşımız Av. Hatice Kocaefe'nin hayatını kaybetmesine neden olan bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Sorumluların etkin bir soruşturma ile yargı önüne çıkarılması ve en ağır şekilde cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz. Bu kapsamda, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile temas halinde olduğumuzu, failin yakalanması ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için süreci yakından takip ettiğimizi ve üzerimize düşen her türlü çabayı göstereceğimizi özellikle vurgularız.

İstanbul Barosu olarak, meslektaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alınması gerektiğini bir kez daha vurguluyor; yetkili makamları bu konuda ivedilikle harekete geçmeye davet ediyoruz. Meslektaşımız Av. Hatice Kocaefe'yi rahmetle anıyor, ailesine, yakınlarına ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı; yaralıya acil şifalar diliyoruz"

Kayışoğlu: Avukata yönelen her saldırı; savunma hakkına, adalete ve hukuk devletine yönelmiştir

Saldırıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu da tepki gösterdi. Kayışoğlu sosyal medya açıklamasında, "Bursa'nın Gürsu ilçesinde, gerçekleştirilen silahlı saldırıda meslektaşımız Av. Hatice Kocaefe'nin, yalnızca avukatlık görevini yerine getirdiği sırada hedef alınarak hayatını kaybetmesini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bir avukatın görevini ifa ettiği için hedef alınması kabul edilemez. Avukata yönelen her saldırı; savunma hakkına, adalete ve hukuk devletine yönelmiştir. Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Meslektaşımıza rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm avukatlık camiasına başsağlığı, yaralıya acil şifalar diliyoruz. Fail ya da faillerin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyor, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA