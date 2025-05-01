İstanbul Barosu'ndan 1 Mayıs Gözaltılarına Tepki

(İSTANBUL)- İstanbul Barosu tarafından 1 Mayıs kutlamalarında yaşanan gözaltılara ilişkin yapılan açıklamada, gözaltına alınan 11 avukatın serbest bırakılması istendi.

İstanbol Barosu'nun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle gerçekleşen gösterilerde 11 avukatın gözaltına alındığı bildirildi. Yapılan gözaltıların hukuka aykırı olduğu belirten Baro'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"1 Mayıs gözaltıları hukuka aykırıdır! meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır! 1 Mayıs 2025 günü İstanbul'da, anayasal düzene ve demokratik toplum ilkelerine aykırı fiili yasaklamalar sonucu barışçıl gösteri hakkını kullanan yurttaşlar gözaltına alınmış, Baromuza ulaşan bilgilere göre en az 11 avukat meslektaşımız da gözaltına alınanlar arasındadır.

Avukatların kamusal alanda bulunmaları, Avukatlık Kanunu ve uluslararası hukuk güvencesindedir. 1136 sayılı Kanun'un 1. ve 2. maddeleri, avukatın hukukun üstünlüğü ve insan haklarını savunma görevini açıkça tanımlar. BM Havana Kuralları'nın 23. maddesi ise bu faaliyetler nedeniyle avukatların baskıya uğrayamayacağını belirtir. Bu ilkelere rağmen gözaltına alınan meslektaşlarımız yalnızca özgürlüklerinden değil, savunmanın kamusal denetim rolünden de koparılmak istenmektedir.

İstanbul Barosu olarak çağrımızdır: Gözaltılar hukuka aykırıdır. Avukatlık mesleği itibarsızlaştırılamaz. Tüm meslektaşlarımız derhal ve koşulsuz serbest bırakılmalıdır. Sorumlular hakkında gerekli işlemler başlatılmalıdır. İstanbul Barosu, sürecin tüm yasal yollarla takipçisi olacaktır."